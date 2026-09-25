أدانت جمهورية مصر العربية- بأشد العبارات- إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع بالمملكة العربية السعودية، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا وغير مقبول للقانون الدولي وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة.

وشددت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، اليوم، على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات، وتضامنها الكامل مع أمن المملكة، باعتباره امتدادًا للأمن القومي المصري.

وأكدت مصر دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لسلامة أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها، محذرةً من تداعيات استمرار التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين.