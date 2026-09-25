تحطم طائرة عسكرية في الكونغو.. هل ابتعلت النيران قيادات الجيش؟

لم تكن رحلة روتينية من الجنوب الغربي نحو عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا، بل تحولت في لحظات مأساوية إلى مشهد دموي يطوي صفحة قيادات بارزة في الجيش.

أدى عطل فني مفاجئ في الجو إلى دفع الطيار إلى القيام بمحاولة يائسة للهبوط اضطرارياً بالطائرة العسكرية في مدينة «كينجي» بإقليم كوانغو، لكن غياب وجود مدرج مخصص أجبر الطائرة على الاصطدام المباشر بقطعة أرض سكنية.

ذلك الاصطدام العنيف نجم عنه مقتل جميع من كان على متن الطائرة وعددهم 13 شخصاً، بينهم الجنرال ليكوليا باكومي المدقق العام للجيش، إلى جانب ضباط برتب رائد ونقيب وعسكريين ومدنيين آخرين.

وحول صعوبة المشهد، أوضح نائب حاكم الإقليم أن النيران المشتعلة عقب السقوط تفحمت بسببها جثث 12 راكباً لدرجة تعذر معها التعرف عليهم، بينما عُثر على جثة الطيار قريباً من الحطام.

وأعلنت السلطات الحكومية في الكونغو الديمقراطية فتح تحقيق عاجل عبر هيئة حوادث الطيران للوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة التي أدت لتوقف المحركات وتسببها في هذه المأساة الجوية.