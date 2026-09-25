وصلت أمس قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة، تحمل على متنها سلالًا غذائية وخيامًا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلّم تلك المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث -الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة-، حيث ستسهم هذه المساعدات -بمشيئة الله- في توفير الغذاء ومستلزمات الإيواء، ضمن جهود إنسانية تستجيب للاحتياجات المتغيرة على الأرض، وتضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

ويأتي ذلك امتدادًا لمواقف المملكة الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة، وتجسيدًا لقيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.