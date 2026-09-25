أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد لإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ باليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية.

وعبّرت الأمانة العامة، في بيان اليوم، عن إدانتها الصارمة وشجبها المطلق لاستمرار المليشيا في تكرار اعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي، وتهديدها للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ومقدراتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.