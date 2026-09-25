أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه مدينتي الطائف وينبع في المملكة العربية السعودية، مؤكدةً تضامن دولة فلسطين الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي استهداف لأراضيها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت الخارجية الفلسطينية على رفض دولة فلسطين القاطع لكل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار المملكة العربية السعودية والدول العربية، أو المساس بسيادتها وسلامة أراضيها ومقدراتها وازدهارها.