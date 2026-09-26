في مستهل «خليجي 27»، الذي تزامن انطلاقه مع ذكرى اليوم الوطني السعودي، اصطف نجما الأخضر الشقيقان محمد وصالح أبو الشامات على وقع النشيد الوطني مرددين "سارعي للمجد والعلياء"، لكن مشهد الأخوّة لم يتوقف عندهما؛ إذ شاءت المصادفة أن يقف أمامهما الشقيقان ماجد وفهد، ابناء منصور رشيد المطيري، في لقطة بدت وكأنها رُتبت بعناية، فيما هي من صنع اللحظة.



شقيقان بقميص الأخضر.. وأمامهما شقيقان يحملان فرحة الوطن، وبينهم نشيد وراية ومشهد سيبقى في ذاكرة البطولة.



وقف فهد، الأخ الأصغر، بجوار شقيقه الأكبر ماجد، فيما وقف خلفهما محمد وصالح أبو الشامات، لتلتقط عدسات المصورين صورةً تجاوزت حدود المستطيل الأخضر؛ أربعة إخوة جمعتهم لحظة وطنية واحدة تحت راية واحدة.



ولأن للمشهد خاتمة تليق به، اكتملت فرحة «الأخضر» بانتصاره على نظيره الكويتي بهدف دون مقابل.. فبدأت الليلة بالأخوّة، وانتهت بالفرح.