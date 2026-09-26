أثارت إصابة كيليان مبابي في ركبته خلال مواجهة فرنسا وتركيا قلق جماهير ريال مدريد، بعدما سجل قائد المنتخب الفرنسي هدف المباراة الوحيد، قبل أن يسقط على أرض الملعب ويطلب استبداله.

وتضاعف القلق عقب المباراة، مع إعلان مدرب فرنسا زين الدين زيدان مغادرة مبابي معسكر المنتخب وعودته إلى مدريد، مشيرًا إلى أن الإصابة «لا تبشر بالخير»، من دون تحديد طبيعتها أو مدة غياب اللاعب.

وشهدت المباراة الظهور الأول لفرنسا تحت قيادة زيدان، الذي استهل مهمته بانتصار حمل توقيع مبابي، قبل أن تتحول الأنظار من نتيجة اللقاء إلى الفحوصات الطبية المنتظرة في مدريد لتحديد مدى إصابة الركبة.

وأعلن المنتخب الفرنسي، عبر بيان رسمي، أن مبابي تعرض لإصابة في الركبة خلال تسديدته الحاسمة، موضحًا أن اللاعب يعاني من إصابة في الأوتار، وسيغيب عن بقية معسكر «الديوك».