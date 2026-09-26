استهل منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، بتعادل محبط مع ضيفه أنغولا دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، مساء (الجمعة).

هدف ملغى

وأحرز مصطفى زيكو هدفاً لمنتخب مصر في الدقيقة 22، بعدما استلم تمريرة رائعة من زميله محمد هاني، وسدد الكرة بين قدمي حارس أنغولا لتسكن الشباك، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسيطر منتخب مصر على مجريات المباراة بنسبة استحواذ بلغت 66%، وسدد 15 تسديدة، منها اثنتان فقط على المرمى، بينما سدد منتخب أنغولا 10 تسديدات، منها اثنتان أيضاً بين القائمين والعارضة.

مالاوي تخطف الصدارة

وفي المجموعة نفسها، فاز منتخب مالاوي على جنوب السودان بهدفين مقابل هدف، ليخطف صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة مصر القادمة

ويحل منتخب مصر بقيادة مدربه حسام حسن ضيفاً على جنوب السودان (الثلاثاء) القادم، في تمام الرابعة عصراً، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية.