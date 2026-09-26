حذّر محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان من احتمال دخول البلاد في أزمة ديون سيادية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل، مؤكدًا أن التعويل على تدخل البنك المركزي الأوروبي لإنقاذ فرنسا «تفكير خاطئ».



وقال مولان، في مقابلة تلفزيونية، إن على فرنسا بذل كل ما في وسعها لتجنب هذا السيناريو، في وقت ارتفع فيه العائد على سنداتها لأجل 10 سنوات إلى 4.7%، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. ويطالب المستثمرون بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الفرنسية وسط مخاوف بشأن الأوضاع المالية والسياسية في البلاد.



وشدد على أن الوضع الحالي لا يماثل أزمة 2008، مشيرًا إلى أن القطاع المالي الفرنسي متين ويتمتع برسملة جيدة.