انقطعت الكهرباء عن الآلاف في الساحل الشرقي للولايات المتحدة مساء أمس، فيما غمرت المياه طرقاً في مناطق ساحلية بولاية نيوجيرسي، مع بدء تأثيرات العاصفة القوية «نور إيستر» التي يُتوقع أن تتسبب في ظروف خطرة خلال إجازة نهاية الأسبوع.

وتشهد مناطق في مسار العاصفة رياحاً وأمطاراً قوية، وسط تحذيرات من فيضانات خطرة على طول ساحل وسط المحيط الأطلسي، خاصة في نيوجيرسي وديلاوير.

وفي منطقة ماناسكوان الساحلية بنيوجيرسي، غمرت المياه بعض الطرق، فيما صدرت أوامر إجلاء طوعية في مناطق منخفضة، بينما أُلغيت عشرات الرحلات الجوية المتجهة إلى مطارات بوسطن ونانتوكيت ومارثا فينيارد.

وتستعد منطقة سي برايت لرياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومتراً في الساعة، وفيضانات قد يصل ارتفاعها إلى 1.8 متر في بعض الشوارع، مع توقعات ببدء اشتداد الفيضانات اليوم (السبت).