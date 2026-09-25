حصدت الإذاعة السعودية الجائزة الأولى «الذهبية» في فئة البرامج الرياضية، عن برنامج «رحلة تحدي»، خلال ختام الدورة السادسة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس، في إنجاز جديد يضاف إلى حضورها في المنافسات العربية.

البرنامج، من إعداد وإخراج مصطفى سمير بخش وتقديم محمد حسين الزهراني، تناول تجربة البطل نادر الحيسوني وأسرته مع الرياضة وأسلوب الحياة الصحي، عبر معالجة إذاعية اتجهت إلى الجانب الإنساني، واقتربت من تفاصيل الحياة اليومية ودور الأسرة في التشجيع والاستمرار، بعيداً عن الاكتفاء بسرد الإنجازات والنتائج الرياضية.

وعبّر بخش عن سعادته بالتتويج، مؤكداً أن فريق العمل سعى إلى تقديم الرياضة بطريقة غير تقليدية، تجعل المستمع يعيش القصة ويتعرف إلى الإنسان خلف الإنجاز، معتبراً الجائزة حافزاً لمواصلة البحث عن زوايا إذاعية جديدة.

ويضاف «رحلة تحدي» إلى جوائز سابقة نالها بخش عن برامج «شباب الرؤية»، و«سفراء الخير»، و«إشراقة من الظل»، و«صبح ومسا».