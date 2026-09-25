غيب الموت مصممة الأزياء الأردنية الشهيرة لميس دوغلاس بعد رحلة صراع أليمة وقاسية مع مرض السرطان، لترحل تاركةً خلفها بصمة إبداعية استثنائية وأثراً إنسانياً عميقاً في قلوب محبيها ونجمات الفن.

ونعت شقيقة الراحلة أختها عبر حسابها على منصة «إنستغرام» بكلمات اعتصرها الألم، وصفت فيها لميس بأنها «قطعة من قلبها وروحها»، مؤكدة صعوبة استيعاب رحيلها المفاجئ وتحول الحديث عنها إلى صيغة الغياب. وأضافت في مرثيتها المؤثرة: «ستبقين أختي وحبيبتي، حاضرةً في قلبي ودعائي إلى آخر العمر».

وسارعت الفنانة اللبنانية باميلا الكيك، التي تُعد من أكثر النجمات ارتداءً لتصاميم دوغلاس، إلى نعيها ونشر مجموعة من الصور والمواقف التي جمعتهما معاً عبر خاصية القصص المصورة.

وكتبت الفنانة اللبنانية: «لميس.. اليوم فقدنا إنسانة تركت أثراً جميلاً بقلوبنا، رحيلك اليوم مؤلم، لكن أثرك الجميل سيبقى حاضراً في كل شيء تركتيه خلفك». وأضافت في تعليق آخر على إحدى الصور المشتركة: «رح تضل هالصورة ذكرى جميلة منك، ورح يضل اسمك حاضر بكل حب تركتيه وراكِ».