بدأت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في مصر تحركاً قانونياً لحماية حقوق أعضائها، بالتزامن مع تكثيف عمليات رصد ومراجعة المحتوى المستخدم عبر المنصات الرقمية، للتحقق من أي تجاوزات تطال المصنفات الفنية والحقوق المرتبطة بها.

تحرك قانوني

وأعلنت الجمعية، برئاسة الدكتور مدحت العدل، في بيان رسمي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهة يثبت تعديها على حقوق المؤلفين والملحنين وأصحاب الحقوق، وذلك من خلال المستشار القانوني للجمعية، عقب الانتهاء من عمليات الفحص والتوثيق.

وأوضحت الجمعية أن التحرك يأتي ضمن جهودها المستمرة للتعامل مع أي مخالفات تتعلق باستخدام المصنفات المحمية، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستستند إلى الحالات التي يثبت وقوعها من خلال عمليات المراجعة والتدقيق.

مراجعة المحتوى الرقمي

ويكثف فريق الحقوق الرقمية بالجمعية مراجعة الكتالوج الرقمي، إلى جانب تدقيق بيانات المصنفات والحقوق المتعلقة بها، ورصد آليات استخدامها عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

كما يعمل الفريق على إعداد الملفات الفنية والتوثيقية الخاصة بالحالات محل المراجعة، تمهيداً لإحالتها إلى المسار القانوني حال ثبوت وجود تعديات.

حماية حقوق المبدعين

وتضع الجمعية ملف الحقوق الرقمية ضمن أولوياتها، في ظل الانتشار المتزايد للمصنفات الفنية عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدة اعتمادها على آلية تجمع بين الرصد التقني والإجراءات القانونية.

ويتركز الجانب الأول على حصر المصنفات وتوثيق بياناتها وحقوق أصحابها، فيما يتولى الجانب القانوني اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات تثبتها عمليات الفحص والتدقيق.