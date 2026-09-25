تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم إذ تقيم السوق عوامل متباينة تتضمن احتمالية التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض خام برنت بمقدار 74 سنتاً، ما نسبته 0.69%، ليصل إلى 105.85 دولارات للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.86%، ما يعادل 81 سنتاً مسجلاً 93.80 دولاراً للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط أمس (الخميس) إلى أعلى مستوى لها في أسبوع.

وزاد خام برنت عند التسوية بواقع 3.4%، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7%.