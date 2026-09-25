أعادت الولايات المتحدة الأمريكية 36 قطعة أثرية إلى الجمهورية العربية السورية، من بينها منحوتة حجرية من مدينة تدمر الأثرية.

وصادرت السلطات الأمريكية هذه القطع التي تفوق قيمتها الإجمالية 5 ملايين دولار من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، وأيضًا من عدة جامعي قطع فنية أثرية.

وتشمل القطع المستعادة منحوتة من الحجر الجيري يزيد وزنها على 450 كيلوغراماً، تعود إلى مدينة تدمر الأثرية، وكانت قد أخرجت من المدينة قبل تعرض أجزاء واسعة منها للتدمير ما بين عامي 2015 و2017.