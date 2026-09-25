يستعد الفنان اللبناني باسم مغنية لخوض تجربة درامية جديدة تجمعه بالفنانين قصي خولي ورزان جمال، من خلال مسلسل «مافيا»، الذي ينتمي إلى الأعمال ذات الحلقات القصيرة، ومن المقرر عرضه خارج الموسم الرمضاني.

10 حلقات خارج رمضان

وكشف باسم مغنية في تصريح لـ«عكاظ» أن مسلسل «مافيا» يتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه «أوت أوف سيزون» بعيداً عن موسم رمضان 2027، موضحاً أن تصوير العمل ينطلق مطلع الشهر القادم، فيما لم يتحدد موعد عرضه النهائي حتى الآن.

أدوار تحمل قضايا وتترك أثراً

وعن معايير اختياراته الفنية، أكد باسم مغنية حرصه على تقديم أدوار تتناول قضايا واقعية وموضوعات تمس المجتمع وتلامس حياة الجمهور، مشدداً على أهمية أن يحمل العمل الدرامي مضموناً يتجاوز حدود المشاهدة ويترك أثراً لدى المتلقي.

وأضاف أن تجربته في مسلسل «بالحرام» مع الفنانة ماغي بو غصن كانت من الأعمال التي ناقشت قضية اجتماعية لافتة، موضحاً أنه يواصل البحث عن شخصيات وتجارب درامية تحمل مضموناً، وتمنحه فرصة لتقديم أعمال قريبة من الجمهور.

باسم مغنية يتحدث عن ماغي بو غصن

وعن عدم مشاركته ماغي بو غصن بطولة عملها في رمضان 2027، بعد النجاح الذي حققه تعاونهما في «بالحرام»، أكد باسم أن عدم اجتماعهما في عمل جديد خلال الموسم القادم أمر طبيعي، متمنياً لها النجاح في تجربتها الجديدة.

وقال: «خليها تنجح مع غيري كمان، بالعكس ده شيء طبيعي، وهالسنة بمسلسلها هتكون هي بطولة نسائية أكثر، وما في بطولة شبابية، بس أنا بتمنلها كل الخير لأنها تستاهل».

وأشار إلى أن تنوع الشراكات والتجارب الفنية يتيح للفنانين تقديم أدوار مختلفة، مؤكداً أن عدم تكرار التعاون في كل موسم لا ينتقص من نجاح التجربة السابقة أو من تمنياته لزملائه بالتوفيق.