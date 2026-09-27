لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم وقع أمام المتحف المصري الكبير، بعدما اصطدمت سيارة كانت تقل عددًا من العمال بمترو المتحف، ما أدى إلى انقلابها.

وأفادت مصادر أمنية بأن السيارة كانت تقل مجموعة من العمال عندما وقع التصادم، لتسفر الحادثة عن سقوط قتلى ومصابين، فيما انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.

وبحسب المعلومات الأولية، تركز الجهات المختصة في تحقيقاتها على معرفة كيفية وصول السيارة إلى مسار مترو المتحف المصري الكبير، والوقوف على ملابسات التصادم الذي سبق انقلاب المركبة.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، بينما نُقلت جثامين المتوفين تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

وتواصل الجهات المعنية معاينة موقع الحادث وفحص ملابساته، بهدف تحديد تسلسل الأحداث والوقوف على أسباب التصادم والمسؤوليات المرتبطة به.