لم تصمد الهمسات الناعمة ونبرة الاسترخاء أمام مقصلة المعايير المهنية. بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، صدر أمر رسمي بإيقاف بث برنامج «من القلب» ومنع مقدمته شيرين الأطروش من الظهور عبر شاشة قناة «الشمس» وكافة الوسائل الإعلامية، لحين انتهاء التحقيقات في مخالفة الأكواد الإعلامية الصارمة.

وكانت الأزمة تفجرت بعدما انتشرت مقاطع مقتطعة للبرنامج كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دشن المتابعون وسم «الصوت الخريفي»، منتقدين ما وصفوه بتصنع الهدوء والمبالغة في استخدام نبرة صوت ناعمة لا تتناسب مع رزانة التقديم التلفزيوني. وأمام موجة الانتقادات الحادة والاتهامات بالابتذال، سارعت القناة إلى حذف المقاطع المنسوبة للبرنامج من كافة منصاتها الرسمية.

حاولت شيرين الأطروش محاصرة الحريق من خلال الخروج في مقطع مصور عبر حساباتها الخاصة، مؤكدة أن هذه نبرة صوتها الحقيقية وأنها لا تتصنع الهمس، ومطالبة بإيقاف حملات «التنمر» ضدها. غير أن محاولاتها لم تمنع المجلس الأعلى للإعلام من التدخل، ليضع حداً للـ«ترند» ويكرس قاعدة إعلامية حاسمة: «الرواج على منصات التواصل لا يمنح حصانة لأولئك الذين يتجاوزون أصول المهنة».