بعد تصاعد الحديث عن انفصاله عن علياء بسيوني، خرج الفنان أحمد سعد عن صمته برسالة واضحة إلى الصحفيين، أكد خلالها طبيعة علاقته بزوجته، وطالب بوقف تناول أخبار حياته العائلية، قبل أن يختتم حديثه بتعليق ساخر عن صناعة «الترندات».

وأكد سعد، عبر حسابه الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي، أن علياء تظل حبيبته وأم أبنائه، مشددًا على استمرار علاقته بها، وقال: «عليا حبيبتي وأم عيالي، وهتفضل علاقتي بيها لحد لما أموت، وبعد أما أموت هتكون معايا في الجنة إن شاء الله».

وطالب الفنان الصحفيين بعدم التطرق إلى تفاصيل حياته العائلية، قائلًا: «يا ريت السادة الصحفيين لو تكرمتم، لا تخوضون في موضوعاتنا العائلية مرة أخرى».

وفي ختام رسالته، قال سعد بنبرة ساخرة إنه سيواصل تقديم ما يجذب الاهتمام الإعلامي، مضيفًا: «سأصنع لكم ترندات عديدة، لكن دعوا عائلتي في حالها».