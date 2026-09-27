علّق الفنان المغربي البشير عبدو، والد سعد لمجرد، على الحكم القضائي الصادر بحق نجله في فرنسا، مؤكدًا تمسك الأسرة بموقفها الرافض للإدانة، وذلك بعد صدور حكم بسجنه 10 سنوات في القضية المتعلقة بالفرنسية لورا بريول.

وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، السبت، بسجن سعد لمجرد 10 سنوات، على خلفية القضية التي تعود وقائعها إلى عام 2016، مع إصدار قرار بإيداعه السجن فور النطق بالحكم.

ونشر البشير عبدو صورة له من أمام المحكمة، وتحدث عن الظروف الصعبة التي تمر بها الأسرة، مؤكدًا أن نجله «مظلوم»، ووصف الحكم بأنه «جائر»، مشيرًا إلى أن هيئة الدفاع قدمت للمحكمة ما اعتبرته أدلة تدعم موقف الفنان المغربي.

كما أشار إلى أن زوجته الفنانة نزهة الركراكي، إلى جانب زوجة سعد لمجرد ووالدتها، يمررن بظروف نفسية صعبة منذ صدور الحكم.

وتعود القضية إلى أكتوبر 2016، عندما اتهمت لورا بريول الفنان المغربي بالاعتداء عليها داخل غرفة في أحد فنادق باريس، وهي الاتهامات التي نفى لمجرد صحتها منذ بداية القضية.

وفي عام 2023، أدانته محكمة الجنايات في باريس وحكمت عليه بالسجن 6 سنوات، قبل أن يتقدم بالطعن على الحكم، لتُعاد محاكمته أمام محكمة الجنايات الاستئنافية في كريتاي، التي بدأت نظر القضية في 17 سبتمبر، وانتهت بتشديد العقوبة إلى 10 سنوات.

وعقب صدور الحكم، أعلن فريق الدفاع عزمه التقدم بطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، بينما يواصل لمجرد رفض الاتهامات الموجهة إليه.

وتأتي هذه القضية في ظل وجود ملف قضائي آخر للفنان المغربي في فرنسا، إذ صدر بحقه في مايو 2026 حكم بالسجن 5 سنوات في قضية منفصلة تتعلق بوقائع تعود إلى عام 2018 في جنوبي فرنسا، ولا يزال الحكم خاضعًا لمسار استئناف مستقل.

وجاء الحكم الأخير في وقت تمر فيه أسرة سعد لمجرد بظروف خاصة، بالتزامن مع تقارير إعلامية مغربية تحدثت عن انتظار زوجته مولودين توأمًا واقتراب موعد الولادة.