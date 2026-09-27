لم تكن الحملة الأمنية في حي المرج بالقاهرة تستهدفه هو بالذات، لكن الصدفة أوقعت مطرب المهرجانات المصري مجدي شطة في قبضة المباحث. وأثناء تفتيش موقع أحد تجار المواد المخدرة، سقط شطة في تلبس صريح وبحوزته 10 أكياس كاملة من مخدر «الأيس» الشديد الخطورة، ليتحول من مسارح الغناء إلى قسم الشرطة في لحظات.

ورغم صدور قرار سابق بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه عقب التحقيقات الأولية، إلا أن النيابة العامة حسَمت ملف القضية اليوم (الأحد) بقرار رسمي يقضي بإحالته مباشرة إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وهو التوصيف الذي يضعه أمام عقوبة سجن مشددة قد تطوى صفحته الفنية.

مجدي شطة الذي ملأ اسمه منصات التواصل لسنوات بسبب خلافاته المعروضة على الملأ مع منافسه حمو بيكا وأغانيه الشعبية الشائعة، يواجه اليوم المعركة الأشرس في حياته، إذ لم تعد المواجهة مجرد حرب كلامية أو مقاطع مصورة لجلب النقرات، بل أصبحت صراعاً قانونياً حقيقياً يحسم مستقبله أمام منصة القضاء.