تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف أُقيم في محافظة قنا المصرية، ظهر خلاله عدد من المشاركين وهم يحملون أسلحة نارية أثناء الاحتفال، من بينهم العروس التي ظهرت وهي تحمل سلاحًا آليًا.

وعقب انتشار المقطع، بدأت الأجهزة الأمنية فحص محتواه للتأكد من ملابسات الواقعة وتحديد مكانها والأشخاص الظاهرين فيه. وكشفت التحريات أن الحفل أُقيم في قرية أسمنت غربي محافظة قنا، بصعيد مصر.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص على خلفية الواقعة، من بينهم العروس، كما عثرت على السلاح الآلي الذي ظهر في الفيديو.

وبمواجهة المضبوطين بنتائج التحريات، أقروا بصحة ما ظهر في المقطع، موضحين أن حمل الأسلحة جاء في إطار الاحتفال بحفل الزفاف.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وأحالت المضبوطين إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، فيما طلبت استكمال التحريات لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد ظروف حيازة الأسلحة المستخدمة خلال الحفل.