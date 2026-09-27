باشرت السلطات العراقية تحقيقاتها في واقعة تعرض امرأة سورية لإصابات خطيرة، بعد أن أضرمت النار في جسدها بمنطقة أبو دشير، التابعة لحي الدورة جنوبي بغداد، وسط إفادات تتهم شخصين بابتزازها باستخدام صور شخصية.

ووفق المعلومات الأولية، استخدمت المرأة مادة البنزين لإشعال النار في جسدها، قبل نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وأسفر الحادث عن إصابتها بحروق بالغة في الوجه، فيما لم تتضح على الفور حالتها الصحية بعد وصولها إلى المستشفى.

وأفادت المرأة في أقوالها الأولية بأنها تعرضت للتصوير من قبل أشخاص تعرفهم، قبل أن يستخدموا الصور في ابتزازها والضغط عليها لإقامة علاقة جنسية معهم.

وبعد إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة، شُكّل فريق للتحقيق في ملابساتها والتأكد من هوية الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في إفادتها. وأسفرت الإجراءات عن توقيف شخصين يُشتبه في تورطهما بواقعة الابتزاز، وإحالتهما إلى التوقيف لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

وتواصل الجهات المختصة جمع المعلومات والتحقق من تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات.