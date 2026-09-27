حققت الفرس «هنوف عذبه»، من إنتاج مربط عذبه للسباقات والعائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، كأس الأمير عبدالله الفيصل الفئة الثالثة (G3) للخيل العربية الأصيلة، في ميدان الملك خالد بالطائف.



ويُعد هذا الفوز الانتصار الثاني لـ«هنوف عذبه» في سجلها السباقي، وكلا الانتصارين في الفئة الثالثة دوليًا، كما يأتي بالتزامن مع ترقية كأس الأمير عبدالله الفيصل من سباق مصنف (Listed) إلى الفئة الثالثة دوليًا (G3).



وفرضت «هنوف عذبه» تفوقها في السباق الممتد لمسافة 2000 متر، محققة الفوز بفارق ثلاثة أطوال وربع الطول عن صاحب المركز الثاني، ومسجلةً زمنًا قياسيًا جديدًا قدره (2:29.17 دقيقة) للخيل العربية الأصيلة على هذه المسافة في ميدان الملك خالد بالطائف.