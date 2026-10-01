يعود إلى منزله بعد يوم طويل، يفتح هاتفه ويكتب ما حدث. لا ينتظر موعداً، ولا يخشى مقاطعة، ولا يحتاج إلى مقدمة طويلة تشرح مزاجه. خلال ثوانٍ يأتي الرد متفهماً، هادئاً ومصاغاً بعناية. الطرف الآخر ليس صديقاً ولا فرداً من العائلة؛ إنه نظام ذكاء اصطناعي يعرف كيف يحافظ على استمرار الحديث.

هذا المشهد يفتح باباً يتجاوز التطور التقني إلى سؤال اجتماعي أكثر حساسية: لماذا أصبح الحديث إلى الآلة جذاباً؟

تقدم روبوتات المحادثة شيئاً يصعب ضمانه دائماً في العلاقات البشرية: الحضور الفوري. فهي متاحة في الثالثة فجراً كما في منتصف النهار، ولا تبدو مشغولة أو ضجرة، ويمكن العودة إليها بالقصة نفسها مراراً. بالنسبة للمستخدم، تبدو هذه المساحة مريحة؛ يقول ما يريد، بالقدر الذي يريد، ويحصل على استجابة خلال لحظات.

لكن الراحة هنا تحمل مفارقتها الخاصة.

العلاقة الإنسانية لا تقوم على الاستماع فقط؛ فيها اختلاف ومقاطعة وسوء فهم وانتظار، وفيها أيضاً التزام متبادل. الصديق يحتاج منك ما تحتاجه منه، بينما العلاقة مع الآلة مصممة في اتجاه واحد تقريباً: المستخدم يتحدث والنظام يستجيب.

وهنا تبدأ المنطقة الأكثر تعقيداً. عندما يصبح المستمع الرقمي أسرع وأكثر صبراً وأسهل وصولاً، قد ترتفع توقعاتنا من البشر أنفسهم. لماذا أنتظر صديقاً مشغولاً إذا كان هناك من يجيب الآن؟ ولماذا أخوض حواراً محرجاً إذا كان بإمكاني الحصول على كلمات مريحة دون كلفة اجتماعية؟

المشكلة ليست في أن الإنسان يتحدث إلى برنامج؛ فقد استخدم البشر التكنولوجيا طويلاً لتنظيم أفكارهم والبحث عن المعلومات. التحول الحقيقي يبدأ عندما تتجاوز الأداة دور المساعد إلى مساحة عاطفية تمنح المستخدم شعوراً بالحضور والفهم.

والأكثر حساسية، أن هذا «الصديق» يعمل داخل نظام تقني؛ ما يُقال له قد يكون شديد الخصوصية، فيما تبقى حدود استخدام البيانات وسياسات الاحتفاظ بها أموراً تختلف بين الخدمات.

الذكاء الاصطناعي، يستطيع محاكاة كثير من إشارات الحوار الإنساني، لكنه يضع أمام المجتمع سؤالاً جديداً: إذا أصبح الحصول على مستمع دائم أمراً سهلاً، فهل سنصبح أفضل في التواصل مع بعضنا.. أم أقل استعداداً لتحمل تعقيد العلاقات الحقيقية؟