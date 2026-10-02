أكد مدرب المنتخب القطري جوليان لـ«عكاظ» جاهزية «العنابي» لمواجهة المنتخب السعودي في الدور نصف النهائي، مشدداً على أن لاعبيه يملكون دوافع كبيرة لخوض التحدي، وأن الجهاز الفني سيواصل تقييم الحالة البدنية للمجموعة حتى صباح المباراة، في ظل ضغط المباريات وقصر فترة الاستشفاء.



وقال جوليان لـ«عكاظ»، رداً على سؤال حول الجاهزية والاستعداد للمواجهة: «تركيزنا ينصب على استعادة جاهزية اللاعبين في أسرع وقت ممكن. لدينا دافع وطاقة كبيران، واللاعبون يعملون ليكونوا في أفضل حالة ممكنة لخوض هذا التحدي».



وأضاف: «سنواصل متابعة اللاعبين حتى صباح المباراة لاتخاذ القرارات النهائية، لأن علينا تقييم حالة كل لاعب بصورة دقيقة ومعرفة من سيكون في أفضل وضع بدني للمشاركة».



وعن مشوار المنتخب القطري في البطولة، قال: «حققنا سبع نقاط، وكنا منتخباً ثابتاً في مستواه وقادراً على المنافسة بصورة جيدة، وصنعنا العديد من الفرص أمام منتخبات قوية. أعتقد أننا قدمنا بطولة جيدة، ولهذا نحن موجودون في هذه المرحلة».



وأضاف: «مررنا بمراحل ومباريات صعبة، ونجحنا في تجاوزها، وأعتقد أننا نافسنا بصورة جيدة. والآن وصلنا إلى الخطوة الأخيرة التي تمنحنا فرصة اللعب في النهائي».



وشدد جوليان على أن تماسك المنتخب القطري يمثل أحد أهم عناصر قوته، قائلاً: «الفريق أثبت أنه متماسك، وأننا مجموعة واحدة، وعلينا أن نواصل بهذه الصورة. التركيز الآن على المحافظة على هذا التماسك لأن متطلبات مباراة الغد ستكون عالية جداً في ظل قوة المنافس الذي سنواجهه».



وتابع: «نحتاج إلى دافع كبير وصلابة عالية حتى نتجاوز جميع الصعوبات التي نواجهها، ومنها امتلاك يوم أقل للاستشفاء. هذا أمر مهم، خصوصاً أن خوض أربع مباريات خلال نحو تسعة أيام يمثل عبئاً بدنياً كبيراً على اللاعبين».



وأضاف: «رغم ذلك، نحن سعداء بخوض هذا التحدي. ندرك أننا نملك يوماً أقل للاستشفاء، لكننا في الوقت نفسه نؤمن بأننا سنكون جاهزين للمنافسة في المباراة، ولن نستخدم هذا الأمر عذراً».



ورفض مدرب قطر التفكير في أي مرحلة تتجاوز مواجهة السعودية، قائلاً: «لا نفكر في خطوة أبعد من المباراة التي تنتظرنا. نحن في نصف النهائي، وهذا أمر مهم بحد ذاته، وتركيزنا بالكامل على ما يجب أن نقدمه في الملعب».



وأضاف: «استحققنا حق الوجود في نصف النهائي، وهناك العديد من المنتخبات التي لم تحصل على هذه الفرصة. الآن علينا أن نضع ما حدث في الماضي جانباً ونركز على تقديم مباراة كبيرة ومحاولة اتخاذ خطوة أخرى».



وعن المنتخب السعودي، قال جوليان: «نعرف أننا سنواجه أحد أقوى منتخبات البطولة، وهو منتخب جيد جداً بدنياً وفنياً وتكتيكياً، وسيدفعنا إلى أقصى حدودنا، إضافة إلى أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره».



وتابع: «علينا أن نكون جاهزين لهذا التحدي الكبير. نحب التحديات، واستحققنا فرصة خوض هذه المباراة، ونحن هنا لمواجهتها وتقديم كل ما لدينا».



وأكد أن الإصابات وضغط المباريات لن تكون مبرراً، قائلاً: «علينا أن نضع المشكلات والإصابات وفارق يوم الاستشفاء جانباً، وألا نستخدم أياً منها عذراً. الأهم أن نقدم أفضل ما لدينا. أبحث عن القوة الموجودة في قلوب لاعبي فريقي، فهم يملكون قلباً كبيراً ولدينا مجموعة قوية ومتماسكة».



وعن الحضور الجماهيري المتوقع، قال: «نتفق جميعاً، جهازاً فنياً ولاعبين، على أن الملعب يجب أن يكون ممتلئاً وأن تعيش المباراة مثل هذه الأجواء والشغف. نتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً، ربما يصل إلى نحو 55 ألف متفرج، وسيكون الدعم للمنتخب السعودي، لكن ذلك لا يمثل ضغطاً علينا، بل حافزاً إضافياً».



وأضاف: «صحيح أننا نملك يوماً أقل للاستشفاء، لكننا لن نتخذ ذلك عذراً. علينا استعادة اللاعبين وتجهيزهم، وأن ندخل كفريق واحد، وأن ندافع ونهاجم بصورة جيدة».



واختتم جوليان حديثه قائلاً: «لدينا دافع كبير، وعلينا أن نكون في غاية الصلابة لتجاوز كل الظروف. قدمنا بطولة جيدة واستحققنا الوصول إلى هذه المرحلة، والآن أمامنا فرصة المنافسة على بلوغ النهائي، وسنبذل أقصى ما لدينا».