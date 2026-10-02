في الرياض، تحضر الخيل العربية الأصيلة بأسمائها وأنسابها وملامحها المتفردة، ضمن منافسات البطولة الوطنية لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الـ15، التي تجمع 276 رأساً في مزرعة الخالدية، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.

وتخوض الخيول المشاركة منافساتها ضمن 20 شوطاً، وصولاً إلى ست بطولات نهائية، فيما تبلغ قيمة الجوائز 700 ألف ريال، تُوزع على أصحاب المراكز السبعة الأولى في كل شوط.

وشهد اليوم الأول منافسات فئات المواليد وصغار السن؛ ففي شوط مهرات عمر سنة «أ»، حققت المهرة «العوجاء أجمل» لمربط أجمل المركز الأول، وحلت «دي إيه شيحة» لعزام القاسم ثانية، وجاءت «فلوة القمرا» في المركز الثالث. وفي شوط مهرات عمر سنة «ب»، فازت «كي إتش ريشة» لمربط الخوالد للخيل العربية بالمركز الأول، وحلت «جوهرة صحاري» لمربط الصحاري ثانية، وجاءت «العالمية القمرا» لشركة القمرا للخيل العربية الأصيلة ثالثة.

وفي شوط أمهار عمر سنة «أ»، حقق المهر «إم تي سراب» لمؤسسة إم تي آرابيانز إل إل سي المركز الأول، وحل «هياب أجمل» لمربط أجمل ثانياً، وجاء «يو دي حسام» لمربط يو دي في المركز الثالث. وفي شوط أمهار عمر سنة «ب»، فاز المهر «بيرق قيصر العرب» لمربط قيصر العرب بالمركز الأول، وحل «شنار غرناطة» لمبارك الهاجري ثانياً، وجاء «أي دي نايف» لمربط عدنان ثالثاً.

وفي شوط مهرات عمر سنتين «أ»، حققت «سلمى السيد» لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة المركز الأول، وحلت «سلوة الشقب» ثانية، وجاءت «بسمة النوف» لمربط النوف للخيل العربية الأصيلة في المركز الثالث. وفي شوط مهرات عمر سنتين «ب»، فازت «شامة عراب الصحراء» لسعد بوبشيت بالمركز الأول، وحلت «جزلة أجمل» لمربط أجمل ثانية، وجاءت «سمية عذبة» لمربط عذبة ثالثة.

وفي شوط مهرات عمر سنتين «ج»، حققت «إكرام الباهية» لخالد الشيباني المركز الأول، وحلت «تيماء كيو إم» لمربط كيو إم للخيل العربية الأصيلة ثانية، وجاءت «إس كي جواهر» لإسطبلات السكب في المركز الثالث. وفي شوط مهرات عمر ثلاث سنوات «أ»، فازت «أنتوتينا سي إم آي» لمربط الصحراء بالمركز الأول، وحلت «سمو الباخت» لمربط العريب ثانية، وجاءت «لطيفة العامرية» لمربط العامرية للخيل العربية الأصيلة ثالثة.

أما في شوط مهرات عمر ثلاث سنوات «ب»، فحققت «ميرال الباشا» لمربط السيد المركز الأول، وحلت «مسك بن ج» لمربط الرمز ثانية، وجاءت «دانة أجمل» لريان العسيلان في المركز الثالث. وتستكمل البطولة منافساتها بين فئات المهور والمهرات والأفراس والفحول، وصولاً إلى تتويج الفائزين في البطولات النهائية.

وتأتي البطولة وسط اتساع قاعدة تربية الخيل والاهتمام بها في المملكة؛ إذ تظهر أحدث البيانات الوطنية الشاملة، المستندة إلى قاعدة بيانات وزارة البيئة والمياه والزراعة في مارس 2025، وجود نحو 60 ألف خيل حية في السعودية، منها 26,220 خيلاً مخصصة للتكاثر، و14,280 خيلاً للرياضة والسباقات، و19,500 خيلاً للعمل والترفيه.

وتتصدر منطقة المدينة المنورة مناطق المملكة بـ16,287 خيلاً، تليها منطقة الرياض بـ13,188 خيلاً؛ ما يعني أن المنطقتين تضمان معاً نحو نصف خيول المملكة. وتُعرّف الخيول بشرائح إلكترونية، فيما أصبحت غالبية الإسطبلات وحيازات الخيل مسجلة ومحددة جغرافياً عبر منصات وطنية متخصصة.

وفي ما يتعلق بالخيل العربية الأصيلة، كشف تقرير المملكة أمام المنظمة العالمية للجواد العربي لعام 2025 وصول العدد التراكمي للخيل المسجلة في سجلات الأنساب إلى 60,942 خيلاً حتى نهاية 2024، وارتفاع عدد الملاك المسجلين إلى 18,605 ملاك، إلى جانب ارتفاع تسجيل المواليد بنسبة 7%، وانخفاض عدد الخيول المستوردة بنسبة 24% خلال 2024.

ولا يمثل العدد التراكمي للخيل العربية المسجلة عدد الخيول الحية حالياً؛ كونه يشمل سجلات الأنساب منذ بدء التسجيل ولا يعني أن جميع الخيول المسجلة لا تزال موجودة داخل المملكة، بينما يمثل رقم الـ60 ألفاً أحدث تقدير للخيول الحية الموجودة فعلياً في السعودية.