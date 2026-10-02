تمكن شاب يبلغ 22 عاماً من خداع موظفي مستشفى «أبردين الملكي» في إسكتلندا لأسابيع، بعدما انتحل صفة طالب طب وارتدى ملابس طبية تحمل شعار هيئة الخدمات الصحية، وحمل سماعة وجهاز نداء، ما أتاح له دخول مناطق محظورة والاطلاع على ملفات طبية خاصة بالمرضى.

واعترف ستيفن سيمبسون أمام محكمة أبردين، الخميس، بالاحتيال خلال الفترة من 9 ديسمبر 2023 حتى 26 يناير 2024، بعدما أقنع موظفين بأنه طالب طب مخول بالوجود داخل المستشفى.



دخول مناطق محظورة

وبحسب تفاصيل القضية، سمح انتحاله للصفة الطبية بالبقاء داخل المستشفى والوصول إلى مناطق مخصصة للموظفين وأجنحة المرضى وملفات طبية ومراسلات سرية، مستفيداً من مظهره والملابس الطبية والسماعة وجهاز النداء الذي كان يحمله.

ولم تتوقف الواقعة عند انتحال الصفة، إذ اعترف أيضاً بسرقة ملابس تحمل شعار هيئة الخدمات الصحية وجهاز نداء وزجاجة عطر من داخل المستشفى.



أسابيع داخل المستشفى

واستمرت عملية الاحتيال نحو سبعة أسابيع قبل اكتشافها، فيما كانت التهمة الأصلية تشير إلى فترة أطول قبل أن يقبل الادعاء إقراراً بتهمتين معدلتين تتعلقان بالاحتيال والسرقة.

وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى وقت لاحق من أكتوبر، لحين إعداد تقرير اجتماعي وتقييم إمكانية فرض قيود على حريته.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية في غرامبيان أن الحفاظ على أمن المستشفيات والتحقق من الهويات مسؤولية مشتركة بين العاملين، بعد القضية التي أثارت تساؤلات حول كيفية تمكن شخص غير مخول من الوصول إلى مناطق وبيانات حساسة.