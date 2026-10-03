تسبب انتشار بق الفراش في عدد من قطارات شركة «ساوث إيسترن» البريطانية للسكك الحديدية في إلغاء رحلات، وسط إجراءات لمكافحة الحشرات، وفقاً لما أوردته صحيفة «ديلي تلغراف».

وبدأت أولى التقارير عن وجود بق الفراش في القطارات الموجودة بمستودع «ويست مارينا» بالقرب من مدينة هاستينغز في 22 سبتمبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد سائقي القطارات طلب الحصول على بدلة واقية تغطي الجسم بالكامل، إلا أنها لم تكن متوفرة، ما أدى إلى إلغاء الرحلة.

وأطلق بعض الركاب على أحد القطارات اسم «قطار بق الفراش السريع»، بعدما واصل نقل الركاب رغم اكتشاف الحشرات، إذ سمح مسؤولو التشغيل، الذين لم يكونوا على علم بالمشكلة، للقطار بالخروج إلى الخدمة. ومع ذلك، لم يُعثر على بق الفراش في عربات الركاب، بحسب الصحيفة.

ويعمل متخصصون في مكافحة الآفات حالياً على معالجة المشكلة، فيما أوضحت «ديلي تلغراف» أن القضاء على بق الفراش عملية مكلفة وتتطلب جهداً بشرياً كبيراً.