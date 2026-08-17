سلّمت المملكة العربية السعودية، التي ترأست الدورة الـ1مؤتمر 6 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) لمدة عامين، راية المؤتمر إلى جمهورية منغوليا، التي تتولى رئاسة الدورة الـ17 المنعقدة في العاصمة أولان باتور خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس الجاري.

وأكدت المملكة خلال مراسم التسليم أهمية مواصلة العمل الدولي لمواجهة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وتعزيز التعاون لحماية الأمنين الغذائي والمائي والنظم البيئية.

وشهدت رئاسة المملكة لـ«COP16» استضافة المؤتمر في الرياض بمشاركة نحو 100 ألف شخص من أكثر من 170 دولة، وتنظيم أكثر من 800 فعالية، وإطلاق عشرات المبادرات والشراكات، من أبرزها «شراكة الرياض العالمية من أجل الصمود في مواجهة الجفاف»، التي حظيت بتعهدات مالية تجاوزت ملياري دولار، إلى جانب اعتماد بيان الرياض وعدد من القرارات التاريخية.