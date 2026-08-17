بعد ساعات من اندلاع حريق في فندق يؤوي زواراً دينيين في ولاية البنغال الغربية، وقع حادث تدافع مميت في معبد هندوسي بولاية بيهار شرقي الهند اليوم.

وأعلنت الشرطة الهندية أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من اثني عشر آخرين في التدافع، بينما أسفر الحريق عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

سبب التدافع

ووقع الحادث في بيهار بالقرب من معبد أشوك دهام في مقاطعة لاخيساراي، حيث تجمع آلاف المصلين لأداء الصلوات في ثالث اثنين من شهر شرافان.

ونقل أكثر من اثني عشر شخصاً إلى مستشفى حكومي لتلقي العلاج، حسبما أفاد شيليندرا كومار، وهو مسؤول مدني. وأضاف كومار أن سبب التدافع لا يزال قيد التحقيق.

ووفقاً للتقارير الأولية، انقطع سلك كهربائي خارج حرم المعبد نحو الساعة السادسة والنصف صباحاً، ما أثار حالة من الذعر بين المصلين الذين هرعوا هرباً خوفاً من خطر الصعق بالكهرباء.

وأوضح كومار أن جزءاً من الحواجز انهار تحت وطأة الحشود المتدفقة؛ ما أدى إلى تدافعٍ سقط فيه الناس فوق بعضهم بعضاً.