أوضح المسؤول السابق لدى وزارة المالية اليابانية تاكيهيكو ناكاو أن على بنك اليابان رفع الفائدة في كل اجتماعاته بهدف تجاوزها مستوى 2%، من أجل تقليص الفارق مع الفائدة الأمريكية وتخفيف الضغط على الين.



وذكر ناكاو، الذي شغل منصب نائب وزير المالية للشؤون الدولية حتى مارس 2013، في مقابلة تلفزيونية، أن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان لا تزال سالبة، حتى بعدما رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، وذلك حسبما نقلت وكالة بلومبرج.



وأضاف أنه ليس من المستغرب أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في اليابان إلى 2.25% أو 2.5%، نظرًا إلى معدل التضخم الذي يبلغ نحو 2%.



وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يركز فيه المتداولون على توقيت ووتيرة رفع الفائدة من قبل بنك اليابان، بعدما أبقاها عند مستوى 1% في يوليو.