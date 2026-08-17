زيّن هلال شهر ربيع الأول المتزايد، مساء أمس، سماء السعودية مقترناً بكوكب الزهرة، في مشهد فلكي لافت أمكن رصده بالعين المجردة في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، من المواقع التي تتمتع بأفق مكشوف وسماء صافية.

وظهر الهلال المتزايد بالقرب من كوكب الزهرة، أحد ألمع الأجرام في السماء، خلال فترة الشفق، فيما بلغت المسافة الزاوية الظاهرية بين الجرمين عند أقرب اقتراب نحو 1.8 درجة، قبل أن يبدأ بالابتعاد ظاهرياً مع استمرار حركة القمر في مداره حول الأرض.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء محمد عناد الهزيمي، أن الاقتران يُعد من المشاهد الفلكية اللافتة التي تتكرر نتيجة الحركة الظاهرية للقمر والكواكب في السماء، مشيراً إلى أن تقارب الهلال مع كوكب الزهرة كان ظاهرياً بالنسبة للراصد من الأرض، في حين تفصل بينهما مسافات شاسعة في الفضاء.

وبيّن أن ظهور الهلال المتزايد إلى جوار الزهرة بعد غروب الشمس أتاح فرصة مناسبة لهواة الفلك والتصوير لتوثيق المشهد، لافتاً إلى أن مثل هذه الاقترانات تسهم في تعزيز الاهتمام برصد الأجرام السماوية والتعرف على حركتها ومواقعها في السماء.

ويُعد اقتران القمر والزهرة من الظواهر الفلكية الدورية التي يمكن مشاهدتها بالعين المجردة عند ملاءمة الظروف الجوية، ويكتسب المشهد جمالاً بصرياً لافتاً مع اجتماع الهلال المتزايد وسطوع كوكب الزهرة في الأفق.