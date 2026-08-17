أكد أمير منطقة نجران رئيس مجلس المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أهمية دور أعضاء المجلس في خدمة المنطقة وأهاليها، من خلال رصد الاحتياجات التنموية والخدمية، والمشاركة في تحديد الأولويات، ودراسة المشروعات والخدمات ومتابعة تنفيذها، وتقديم المقترحات التي تسهم في دعم مسيرة التنمية ورفع مستوى الخدمات.

جاء ذلك خلال لقائه أعضاء مجلس منطقة نجران المعينين حديثًا، الذين قدموا للسلام عليه والاستماع إلى توجيهاته بمناسبة تعيينهم.

وهنّأ أمير نجران أعضاء المجلس بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية وخدمة أهالي المنطقة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-. وشدد أمير منطقة نجران على أهمية التواصل مع الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، ونقلها بكل دقة وموضوعية إلى مجلس المنطقة، والتركيز على الأولويات ذات الأثر التنموي والمصلحة العامة، بما يشمل مدينة نجران ومحافظات ومراكز المنطقة، مؤكدًا أهمية توظيف أعضاء المجلس خبراتهم وتخصصاتهم بما يعزز جودة أعمال المجلس ومخرجاته.

حضر اللقاء أمين عام مجلس المنطقة صالح بن محمد آل مريح.