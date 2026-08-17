رونالدو في زفافه المنزلي.. جورجينا ترتدي قطعًا من مجوهرات أسطورية قيمتها 75 مليون دولار 

اختارت جورجينا رودريغيز أن تحتفل بزفافها من كريستيانو رونالدو بإطلالة بعيدة تمامًا عن البهرجة التقليدية، لكنها في المقابل حملت حول عنقها واحدة من أثمن مجموعات الألماس في العالم.

ففي الحفل المدني الذي أقيم داخل منزلهما في البرتغال، ظهرت جورجينا ببذلة حريرية بيضاء من دار Gucci، تاركة للمجوهرات مهمة صناعة المشهد الفاخر وحدها. والعقد الذي ارتدته لم يكن مجرد قطعة ماسية، بل أحد أبرز تصاميم مجموعة Garden of Kalahari من Chopard، تتوسطه ماسة مستديرة بوزن 50 قيراطًا، بلون D ونقاء Flawless؛ وهي مواصفات تُعد من أعلى درجات تصنيف الألماس عالميًا. ونسّقت معه أقراطًا من المجموعة نفسها، بينما حافظ خاتم خطوبتها الضخم على حضوره اللافت دون أن يطغى على التصميم الأساسي.

وراء هذه الإطلالة قصة تبدأ بماسة خام استثنائية اكتُشفت في بوتسوانا عام 2015 بوزن 342 قيراطًا، قبل أن تتحول في مشاغل Chopard إلى 23 ماسة مختلفة القصّات والأحجام. خمس من هذه الأحجار تجاوز وزن كل منها 20 قيراطًا، وصُممت بقصّات رئيسية مستوحاة من الزهور، لتولد منها مجموعة Garden of Kalahari التي تُعد اليوم واحدة من أكثر مجموعات المجوهرات الراقية ندرة في العالم.

أما قيمة 75 مليون دولار المتداولة، فهي تقدير للمجموعة كاملة وليس للعقد وحده، إذ صُممت المجموعة كمنظومة قابلة للتحويل وإعادة التنسيق، بحيث يمكن فصل بعض عناصرها أو ارتداؤها بطرق متعددة، وهو ما يفسّر ظهور جورجينا بقطع أخرى من المجموعة خلال جلسة التصوير الخاصة التي نشرتها Vogue بعد الزفاف.

المفارقة أن هذه المجوهرات الفاخرة جاءت في مواجهة إطلالة عروس هادئة، بلا فستان ضخم أو تاج مرصع، بل بدلة بسيطة وحذاء ساتان يحمل لمسة فضية تُعيد التذكير بلحظة تعارفها مع رونالدو داخل متجر Gucci في مدريد عام 2016. وقد أوضحت جورجينا أنها كانت تحلم في طفولتها بزفاف أسطوري، لكنها اختارت هذه المرة احتفالًا عائليًا صغيرًا، معتبرة أن اللحظات الحميمة أكثر قيمة من أي مظاهر خارجية.

ورغم بساطة المكان والاحتفال، بقيت المجوهرات مركز الإطلالة، إذ انساب العقد الماسي بخط واضح حول العنق، وأضافت الأقراط لمعانًا حول الوجه، فيما حافظ خاتم الخطوبة على حضوره دون منافسة. وهكذا تحوّل الزفاف الهادئ إلى مشهد فخم بفضل مجموعة ألماس وُلدت من حجر نادر، وتحولت إلى واحدة من أغلى مجموعات المجوهرات في العالم.