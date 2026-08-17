بدأت وزارة التعليم استقبال طلبات التقديم على 10 مقاعد للابتعاث لدراسة بكالوريوس التمريض في جامعة الخليج بمملكة البحرين، ويستمر حتى الأحد 23 أغسطس 2026م.

واشترطت الوزارة للتقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يزيد عمره على 20 عاماً، وأن يكون حاصلاً على الثانوية العامة، قسم العلوم الطبيعية، بمعدل تراكمي لا يقل عن 85% من 100% أو 3.40 من 4، وأن يكون حاصلاً على معدل 80% في المواد العلمية الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات. كما يجب ألا تقل نسبة القدرات والتحصيلي عن 70%، والحصول على درجة لا تقل عن 5.5 في اختبار الـIELTS أو ما يعادله في اختبار الـTOEFL.

ومن الشروط أيضاً ألا يكون المتقدم سبق له الحصول على قرار ابتعاث للمرحلة الدراسية نفسها، وأن يجتاز إجراءات المفاضلة من الوزارة، ومعادلة شهادة الثانوية العامة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج السعودية، والانتظام الكلي والتفرغ للدراسة والإقامة في بلد الابتعاث.