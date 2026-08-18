اطلع نائب أمير منطقة جازان الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة التراث بالمنطقة لعام 2025، خلال استقباله، مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة فيصل بن إبراهيم خواجي وعددًا من منسوبي الهيئة.

واستمع نائب أمير جازان إلى شرح عن أبرز ما تضمنه التقرير من مبادرات وبرامج نفذها الفرع خلال العام الماضي، وجهوده في المحافظة على المواقع التراثية، وصون عناصر التراث الثقافي، وتعزيز الوعي بأهمية التراث الوطني، بما يسهم في إبراز المقومات الحضارية والثقافية التي تزخر بها منطقة جازان.

وأكد أهمية الجهود الرامية إلى المحافظة على التراث الوطني، وإبراز الهوية الثقافية للمنطقة، بالتكامل والشراكة مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهًا بما يحظى به قطاع التراث من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله.