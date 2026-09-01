باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر أغسطس 2026، اختصاصاتها ومهامها من خلال 2659 جولة رقابية، والتحقيق مع 352مشتبهاً؛ من بينهم موظفون في وزارات الداخلية، العدل، الصحة، التجارة البلديات والإسكان، وإيقاف 108 شخصاً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي.

وشددت الهيئة على أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. وحثت الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات؛ وذلك حماية للمال العام.