نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من موجة حارة على المنطقة الشرقية تصل درجة حرارتها إلى 49-50 درجة مئوية، وتشمل محافظات: الأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، وبقيق، وذعبلوتن. فيما تشهد مدينتا الدمام والظهران، ومحافظات: الخفجي، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر، وبقيق، هبوب رياح نشطة تصل سرعتها إلى 40-49 كلم في الساعة؛ مما يسبب إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى 3-5 كلم في المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن هذه الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً."