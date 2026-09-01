أكدت وزارة التعليم، عدم اشتراط سن محددة للراغبين في التقديم على «مسار الرواد» ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي في 30 جامعة عالمية، والذي يستمر حتى يوم الخامس عشر من نوفمبر للعام الميلادي الحالي. وبيّنت الوزارة في ردها على الأسئلة الشائعة أن التقديم متاح دون اشتراط درجة اختبار القدرات والتحصيلي، ويمكن للموظف الحكومي والموظف في القطاع الخاص التقديم عند انطباق الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة للمسار.

وكشفت الوزارة، أنه بإمكان أبناء وبنات وزوج وزوجة المبتعث التقديم للابتعاث وفق شروط وضوابط المسار الذي يرغب في التقديم عليه، علاوة على إمكانية مرافقة الأبناء والبنات للمبتعث.

وأوضحت أنه لا يشترط دراسة سنة للغة الإنجليزية في حال كان الابتعاث إلى جامعات بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وبإمكان المتقدّم في حال قبوله إلغاء طلب الابتعاث، ولا يشترط عند التقديم الحصول على تأشيرة لدخول دولة الابتعاث، ويكتفى باختيار (لا يتطلب تأشيرة) لإكمال إجراءات التسجيل اللازمة.

وأبانت وزارة التعليم، أن عدد سنوات الابتعاث وفق نظام المؤسسة التعليمية لا يتجاوز 5 سنوات لدراسة درجة البكالوريوس ولا تتجاوز عامين لدراسة درجة الماجستير، وللمرافق مخصصات مالية وفق النظام عند مرافقته للمبتعث الأساسي وإقامته معه في بلد البعثة.