أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أن التعليم يمثّل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، مشيراً إلى ما يحظى به قطاع التعليم من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، بما يعزّز الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته، ويمكّن الأجيال من المعارف والمهارات التي تؤهلهم للإسهام في مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات الوطن.

الأسبوع التمهيدي

جاء ذلك خلال مشاركة أمير المدينة طلاب مدرسة زيد بن سهل الأنصاري يومهم الدراسي في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، يرافقه مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم. وهنأ أمير المدينة، الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومنسوبي التعليم بالمنطقة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 1448هـ، متمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالنجاح والتميّز. وخلال الزيارة، شاهد أمير منطقة المدينة المنورة فعاليات الأسبوع التمهيدي لطلاب الصفوف الأولية، واطلع على منجزات الطلبة الفائزين بجوائز في مسابقات دولية، وما حققوه من نتائج تعكس ما يمتلكه أبناء المنطقة من قدرات ومواهب.

ثلاثة مشاريع

واطلع أمير المدينة، على ثلاثة مشاريع طلابية فازت في مسابقات دولية ووطنية، واستمع إلى شرح عن أفكارها ومراحل تنفيذها والنتائج التي حققها الطلبة المشاركون فيها. وأشاد بما يحققه الطلاب والطالبات من إنجازات، لافتاً إلى أهمية دعم الموهبة والابتكار، وتحفيز الطلبة على تنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم، بما يسهم في إعداد جيل مميز قادر على المنافسة والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.