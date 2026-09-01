استقرت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء)، مع تقييم المتعاملين تداعيات الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وترقبهم صدور بيانات سوق العمل الأمريكية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4454.68 دولاراً للأوقية، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 19 أغسطس.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب، تسليم ديسمبر، بنسبة 0.5% إلى 4503.70 دولارات للأوقية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 66.77 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1802.67 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1367.25 دولاراً.