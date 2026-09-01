أطلقت الصين، اليوم، بنجاح الصاروخ الحامل "بالاس-1 واي1" إلى الفضاء، من منطقة "دونغفنغ" التجريبية للابتكار الفضائي التجاري في شمال غربي البلاد.

وأفادت السلطات الصينية أن عملية الإطلاق سارت بصورة طبيعية، فيما تحققت جميع أهداف الاختبار المقررة بنجاح، لتتكلل المهمة بالنجاح الكامل.

ويُعد هذا الإطلاق الرحلة الأولى للصاروخ "بالاس-1 واي1" في خطوة جديدة ضمن جهود الصين لتطوير قطاع الفضاء التجاري، وتعزيز قدراتها في مجال إطلاق الصواريخ.