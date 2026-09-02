أكدت روسيا، اليوم (الأربعاء)، أنها لا ترى مبرراً لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب مع أوكرانيا عبر البحر الأسود.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، في تصريحات للصحفيين، إن موسكو لا ترى أي مبرر لاستئناف اتفاق الحبوب في البحر الأسود، في وقت تواصل فيه روسيا وأوكرانيا شن هجمات على منشآت تصدير الحبوب التابعة لكل منهما.

تراجع الصادرات الأوكرانية

ويأتي الموقف الروسي بعد إعلان رابطة نادي الأعمال الزراعية الأوكراني، في بيان أمس (الثلاثاء)، تراجع صادرات البلاد من المواد الغذائية بنسبة 41.5% على أساس شهري خلال أغسطس الماضي، لتصل إلى 2.15 مليون طن، مقابل 3.67 مليون طن في يوليو السابق.

وأوضح النادي أن العامل الرئيسي وراء هذا الانخفاض تمثل في تراجع شحنات الحبوب من 2.67 مليون طن في يوليو إلى 988 ألف طن في أغسطس، أي بانخفاض يناهز 2.7 مرة.

وأضاف أن صادرات أوكرانيا من الحبوب انخفضت خلال شهر واحد بنحو 1.68 مليون طن مقارنة بيوليو، مشيراً إلى أن هذا التراجع كان له أكبر تأثير على شحنات الذرة والشعير.

مبادرة البحر الأسود

يُذكر أن تركيا والأمم المتحدة ساهمتا في التوسط لإطلاق ما يُعرف بـ«مبادرة الحبوب في البحر الأسود»، التي تم الاتفاق عليها في يوليو 2022، بهدف السماح بالتصدير الآمن لنحو 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، رغم الحرب.