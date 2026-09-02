نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأربعاء)، سعيه لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أنه لم يعد مهتماً بالتوصل إلى اتفاق معها.

لا عودة للمفاوضات

وقال ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، إنه لا يحاول إجبار إيران على العودة إلى المفاوضات، خلافاً لما تروّج له بعض وسائل الإعلام، مضيفاً أنه لم يعد مهتماً بالتوصل إلى «اتفاقية لا قيمة لها» مع طهران.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الوضع الحالي يعجبه كثيراً، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة باتت تملك «سيطرة شبه كاملة» على مضيق هرمز.

وأضاف أن إيران تواصل ما وصفه بالمسار المحتوم، مؤكداً أنه «لا مفر» من انهيار اقتصادها.

ضربات جديدة ضد الحرس الثوري

ويأتي ذلك في وقت نفذ فيه الجيش الأمريكي سلسلة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، من بينها أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني.

استمرار الضغط الاقتصادي

وفي موازاة التصعيد العسكري، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت استمرار واشنطن في تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، موضحاً أن الهدف من تلك الضغوط هو دفع إيران إلى الرغبة في التوصل إلى اتفاق والعودة إلى طاولة المفاوضات.