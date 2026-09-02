أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (الأربعاء)، مقتل 21 مسلحاً خلال عمليات أمنية نُفذت في جنوب غرب البلاد.

وذكر الجيش في بيان، أن قواته نفذت بالتعاون مع قوات الأمن عمليات لتعقب مسلحين، عقب تلقي معلومات استخباراتية دقيقة بشأن مواقع مشبوهة في مقاطعتي «شاغي» و«بشين» بإقليم «بلوشستان»، مشيراً إلى مقتل 21 مسلحاً في اشتباكات اندلعت خلال العمليات.

وأشار الجيش الباكستاني إلى مقتل 6 أمنيين، بينهم ضابطان ومسؤول حكومي من دائرة الجمارك، خلال الاشتباكات مع العناصر المسلحة، مضيفاً أنه جرى ضبط كمية من الأسلحة كانت بحوزة المسلحين.

وتأتي هذه التطورات في ظل بيانات متكررة نشرها الجيش الباكستاني خلال الأيام الأخيرة، أكد فيها مقتل عشرات المسلحين في مناطق شمال وجنوب غرب البلاد.