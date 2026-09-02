تراجعت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء) إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وسط ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات الوظائف الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4304.01 دولارات للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس الماضي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1% إلى 4350.80 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 63.60 دولاراً للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة 1% إلى 1722.23 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 1.4% إلى 1292.21 دولاراً.