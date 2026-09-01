مجموعة stc تُمكّن اقتصاد المستقبل وتُسخّر خدماتها الرقمية لعدّة مجالات رئيسية

تُسخّر مجموعة stc الشريك الإستراتيجي لمؤتمر LEAP 2026 للعام الخامس على التوالي، خدماتها الرقمية في عدّة مجالات لتمكين اقتصاد المستقبل حيث تسلّط الضوء على قصة التحوّل الرقمي من خلال استعراض حلول وخدمات المجموعة في مختلف القطاعات الحيوية، تشمل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وقطاع السياحة، وقطاع الرياضة وقطاع الإنشاءات والعقارات، إلى جانب تقديم رؤية واضحة حول تكامل التقنية مع الإنسان والأنظمة والبنية التحتية، ودورها كركيزة أساسية لتشغيل القطاعات وتطويرها وتمكين نموها.

وجهات سياحية تفاعلية

واستعرضت المجموعة ضمن خدماتها لقطاع السياحة تسهيل إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالسياح، والظروف المناخية وحالة الطقس المتوقعة. في حين توفر stc تقنية مبتكرة في مجال السياحة تم تطويرها بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الدولية تعمل على جمع هذه المعلومات وتقديمها بطريقة مميزة. حيث تجمع الخريطة ثلاثية الأبعاد بين معلومات الطقس والظروف المناخية لتقديم قائمة من الأنشطة المقترحة للزوار يتم تحديثها بالتوازي مع أي تغيير في الأحوال الجوية. وتقدم منصة العمليات المركزية لفريق العمل في الوجهة السياحية صورة شاملة لجميع مرافق الوجهة، الأمر الذي يمكّنهم من إدارة العمليات بكفاءة وتنفيذ أعمال الصيانة والاستجابة لأي تغيرات في حالة الطقس بالتوازي مع توفير تجارب مخصصة للزوار.

اكتشاف المواهب الرياضية

ومن جانب قطاع الرياضة وما يواجهه من تحديات مختلفة في اكتشاف وتطوير المواهب على نطاق واسع، طرحت stc تطبيق اكتشاف المواهب الرياضية الوطنية أدوات رقمية لتقييم المهارات وأنماط الحركة، بما يتيح اكتشاف المواهب الواعدة التي قد لا تصل إليها الأساليب التقليدية. وفي المختبر التقني، توفر أداة تقييم أنماط حركة الرياضيين ومنظومة 360 SoccerBot للرياضيين والمدربين معلومات مفصلة عن أداء اللاعبين، لتساعدهم على اكتشاف المواهب وتطويرها.

وتشمل حلول مجموعة stc للقطاع الرياضي أيضاً الإدارة والتشغيل الذكي للملاعب، وتوظيف تقنيات إنترنت الأشياء لتعزيز الكفاءة والسلامة والأمن وتحسين تجربة الجماهير. وفي الوقت نفسه، تربط شبكة الألياف الضوئية التابعة للمجموعة 19 ملعباً، بما يدعم البث المباشر للفعاليات الرياضية إلى الجماهير حول العالم. وتتكامل هذه الحلول مع بنية تحتية آمنة وقدرات سحابية تدعم البث المباشر للمحتوى الرياضي بجودة عالية.

خدمات اتصال موثوقة للنقل والخدمات اللوجستية

كما تستعرض stc خلال المؤتمر خدمات اتصال موثوقة للنقل والخدمات اللوجستية كالمركز اللوجستي المتكامل متعدد الوسائط (Intermodal Mega Hub)، والذي يهدف إلى تعزيز الترابط بين الموانئ والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والصناعية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والطاقة الاستيعابية وتسريع تدفق البضائع.

وتتمثل القيمة العملية لهذه الحلول في إتاحة المجال لتعزيز القدرة على متابعة سير العمليات وإيضاح الصورة كاملة بشكل آلي، والكشف المبكر عن المشكلات التي قد تطرأ والتعامل معها قبل تفاقهما.

أهمية المعلومات في القطاع العقاري والإنشاءات

واستعرضت مجموعة stc خلال جناحها في المؤتمر والمعرض المصاحب الحلول الرقمية المخصصة للقطاع العقاري والإنشاءات أحدها تطبيق خاص بالمقاولين (Contractor App) يجمع فرق البناء والمعلومات الخاصة بالمشاريع بأكملها ضمن منصة واحدة، ويتيح لمديري الموقع متابعة سير العمل ومعرفة مدى الالتزام بمعايير السلامة خلال مختلف مراحل المشروع.

كما تقدم المجموعة حلولًا تغطي مراحل المشروع المختلفة، بدءًا من تطبيق «Contractor» وفحص امتثال المباني وإدارة المشروعات قبل بدء أعمال الإنشاء، مرورًا بمتابعة سير العمل ومراقبة السلامة والتنسيق بين فرق العمل، وصولًا إلى حلول إدارة المناطق والمجمعات العمرانية ودعم أعمال التشغيل والصيانة بعد اكتمال البناء.

حلول لقطاعات أخرى

إضافة إلى ذلك، قدّمت مجموعة stc خلال المؤتمر حلولاً تقنية متقدمة تتجاوز القطاعات الحيوية الأربعة، وتمتد إلى مجالات أوسع تشمل أمن البيانات الحكومية الحساسة، والصحة، وإدارة الموارد المائية، والزراعة وحماية البيئة. تتضمّن هذه الحلول تقييم المؤشرات الصحية عبر تقنية التعرف على الوجه لقياس المؤشرات الحيوية خلال 45 ثانية، بالإضافة إلى حلول تدريب الواقع الافتراضي في المجال الصحي، واستخدام الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة للمساعدة في إدارة المحاصيل وتحسين كفاءة الرّي وحماية البيئة البحرية.

قدرات رقمية للمستقبل

وتندرج الحلول والتقنيات التي استعرضتها مجموعة stc خلال المؤتمر ضمن جهود أوسع تبذلها المملكة لتطوير وجهات جديدة وبنية تحتية راسخة وقطاعات واعدة، مما يتيح الفرصة لبناء قدرات رقمية تتكامل مع هذه التطورات في مرحلة مبكرة، بدلاً من العمل على إضافتها في مراحل لاحقة.

يُذكر أن مجموعة stc من خلال شراكتها لمؤتمر LEAP 2026 ترسم ملامح المستقبل الرقمي بما يشهده من فرص وإمكانات، نحو آفاق جديدة تمتاز بأحدث التقنيات والتجارب.