وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور شاهر بن أحمد العوفي وكيلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الخامسة عشرة.
ويأتي التعيين في إطار الثقة بالكفاءات الوطنية والاستفادة من خبراتها وقدراتها في خدمة الوطن، ودعم مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة.
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور شاهر بن أحمد العوفي وكيلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الخامسة عشرة.
ويأتي التعيين في إطار الثقة بالكفاءات الوطنية والاستفادة من خبراتها وقدراتها في خدمة الوطن، ودعم مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة.
The Council of Ministers approved the appointment of Dr. Shaher bin Ahmed Al-Oufi as the Deputy Emir of the Medina Region at the fifteenth rank.
This appointment comes as part of the trust in national competencies and the utilization of their expertise and capabilities in serving the nation, and supporting the development process in various regions of the Kingdom.