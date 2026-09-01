وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور شاهر بن أحمد العوفي وكيلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الخامسة عشرة.



ويأتي التعيين في إطار الثقة بالكفاءات الوطنية والاستفادة من خبراتها وقدراتها في خدمة الوطن، ودعم مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة.