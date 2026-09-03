هبط صافي إيرادات الميزانية الروسية من إنتاج النفط إلى 326.2 مليار روبل (3.76 مليار دولار) في شهر أغسطس الماضي، بانخفاض نحو 22% على أساس سنوي، مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير 2026.

ووفق حسابات «بلومبيرغ» استندت إلى بيانات وزارة المالية، تراجعت الإيرادات النفطية بأكثر من 60% مقارنة بيوليو الماضي، الذي يشهد عادة تحصيل الحكومة جزءاً كبيراً من الضريبة المرتبطة بأرباح المنتجين.

مدفوعات الحكومة

واحتُسبت إيرادات أغسطس على أساس سعر يزيد قليلاً على 59 دولاراً لبرميل خام الأورال، بعدما بلغ متوسطه الشهري ذروة قاربت 95 دولاراً في الربيع.

كما تأثرت الإيرادات بارتفاع مدفوعات الحكومة للمصافي لضمان إمدادات الوقود المحلية إلى أكثر من 197 مليار روبل (أكثر من ملياري دولار) خلال أغسطس.

ويشكل النفط والغاز نحو خُمس إيرادات الميزانية الروسية؛ لذا فإن انخفاض أسعار خام الأورال مع ارتفاع دعم المصافي يضيق هامش التمويل المتاح لموسكو، ويزيد حساسية المالية العامة لأي تراجع إضافي في أسعار التصدير.